Legge elettorale la maggioranza si divide ancora sulle preferenze | FdI vota sì al testo bocciato dei vannacciani

La maggioranza si divide di nuovo sulla legge elettorale riguardo alle preferenze. Fratelli d’Italia ha votato a favore dell’emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che è stato bocciato. Lega e Forza Italia si sono opposte, votando contro. La questione ha causato una frattura tra i membri della coalizione, con il voto che ha evidenziato ancora una volta le divergenze interne.

La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze. E questa volta non servono calcoli complicati per individuare la faglia. Fratelli d’Italia ha dato indicazione di votare a favore dell’emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, mentre Lega e Forza Italia si sono schierati contro. La proposta, a prima firma del deputato Edoardo Ziello, è stata comunque bocciata a scrutinio segreto dalla Camera: 233 no e 139 sì. Ma il risultato apre un nuovo caso nel centrodestra, a meno di ventiquattr’ore dalla clamorosa bocciatura per un solo voto dell’emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati, con l’appoggio annunciato di leghisti e azzurri. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA LEGGE ELETTORALE: GLI ITALIANI BOCCIANO LO STABILICUM ECCO COSA RIVELA IL SONDAGGIO IPSOS!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legge elettorale, bocciato anche l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze

Legge elettorale: bocciato emendamento dei Vannacciani sulle preferenze e sul 50% delle donne in liste premioL’emendamento sui criteri di preferenza e sulla presenza di almeno il 50% di donne nelle liste premio è stato respinto con scrutinio segreto.

Temi più discussi: Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta: 'Vince la palude'; Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera.

Meloni sconfitta sulla legge elettorale, Magi: Il governo non ha più la maggioranza. #inonda x.com

Legge elettorale, il parlamentare di Vannacci filma il voto segreto: Futuro Nazionale è per il sìOggi devono essere votati una sessantina di emendamenti alla legge elettorale, con il voto segreto chiesto ieri dalle opposizioni. Sono stati ritirati quelli di Pd, M5s, Avs, Iv e Più Europa. La sedut ... lastampa.it

Legge elettorale, maggioranza divisa su emendamento preferenze vannacciani. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: 'Governo va avanti'. Voto entro venerdì. LIVE ... tg24.sky.it