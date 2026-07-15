Legge elettorale la maggioranza si divide ancora sulle preferenze | FdI vota sì al testo bocciato dei vannacciani

Da open.online 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza si divide di nuovo sulla legge elettorale riguardo alle preferenze. Fratelli d’Italia ha votato a favore dell’emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che è stato bocciato. Lega e Forza Italia si sono opposte, votando contro. La questione ha causato una frattura tra i membri della coalizione, con il voto che ha evidenziato ancora una volta le divergenze interne.

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La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze. E questa volta non servono calcoli complicati per individuare la faglia. Fratelli d’Italia ha dato indicazione di votare a favore dell’emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, mentre Lega e Forza Italia si sono schierati contro. La proposta, a prima firma del deputato Edoardo Ziello, è stata comunque bocciata a scrutinio segreto dalla Camera: 233 no e 139 sì. Ma il risultato apre un nuovo caso nel centrodestra, a meno di ventiquattr’ore dalla clamorosa bocciatura per un solo voto dell’emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati, con l’appoggio annunciato di leghisti e azzurri. 🔗 Leggi su Open.online

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