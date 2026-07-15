Dopo le proteste delle opposizioni e le tensioni in aula, alle sette di sera si sono verificati momenti di caos. I deputati delle opposizioni hanno urlato, mentre i membri della maggioranza apparivano pallidi e tesi. La discussione sulla legge elettorale ha provocato irritazione tra alcuni esponenti del governo, che hanno espresso preoccupazioni sul possibile logoramento. Nel frattempo, alcune fonti vicine al governo hanno smentito l’ipotesi di elezioni anticipate.

Il buio oltre le preferenze. Si spalanca davanti al governo poco dopo le sette di sera. Grida forsennate delle opposizioni, volti pallidi e cinerei dai banchi della maggioranza. Il governo va giù sulla legge elettorale che porta il nome di Giorgia Meloni. Ma può tornare su? Amarezza, delusione, rabbia. Un turbinio di sentimenti coglie la leader di fronte al mesto spettacolo dell’aula. Una maggioranza spaccata, la «sua» legge impallinata dai «traditori». Ci ha messo la faccia. E ora pur di perderla prende in considerazione ogni scenario. Sulla carta, anche il voto anticipato. Le urne a settembre per sparigliare, strappare le «erbacce» in casa, tentare il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, l'irritazione di Meloni e i timori sul "logoramento". L'ipotesi voto anticipato (smentita dai fedelissimi)

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