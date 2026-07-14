Nella bagarre in aula sulla nuova legge elettorale scoppia la bomba voto segreto. La presidenza della Camera ha dato il via libera alle votazioni segrete su tutti gli emendamenti e articoli sui quali è previsto lo scrutinio non palese. Lo ha riferito all'Aula il presidente di turno Fabio Rampelli. Anche il voto finale sulla riforma della legge elettorale si svolgerà a scrutinio segreto. La premier Giorgia Meloni è scesa in campo per sfidare le opposizioni: "Oggi pomeriggio si voterà l'emendamento, proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e la legge elettorale, sfida le opposizioni sul voto segreto: "Per prendersi gioco degli italiani?"

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MELONI SFIDA LE OPPOSIZIONE: VOLETE L'INCUCIO O LA GOVERNABILITA

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