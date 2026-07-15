Legge elettorale la solita opposizione chiede le dimissioni Ciriani | Avanti a testa alta

Ieri in Aula alla Camera, mancava un solo voto per approvare l’emendamento del centrodestra, firmato da Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e l’Udc, che permetteva di aggiungere fino a tre preferenze per i capolista bloccati. L’opposizione ha chiesto nuovamente le dimissioni del governo, mentre un esponente del centrodestra ha commentato che si continuerà senza paura, con l’obiettivo di portare avanti la proposta.

Mancava solo un voto ieri, in Aula alla Camera, per far passare l'emendamento del centrodestra - proposto da FdI, Nm e Udc - che puntava a unire al capolista bloccato la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Con il risultato di 188 a 187, tramite voto a scrutinio segreto, la proposta non è passata. Questo ha acceso i banchi dell'opposizione, che sin da subito hanno chiesto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di salire al Quirinale per rassegnare le dimissioni da premier. Nonostante le pressioni, però, il governo tira dritto. "Non intendiamo chiudere questa esperienza di governo - ha detto il ministro dei Rapporti col... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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