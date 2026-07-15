Lelettorale La Russa | bene Meloni a riflessione su voti mancati

Il leader del partito ha commentato la posizione del governo sui voti mancati. Ha detto che è positivo che il presidente del Consiglio rifletta sui voti assenti riguardo a un provvedimento governativo. Ha inoltre aggiunto che si sta esagerando nel considerare il voto su un emendamento specifico. La discussione riguarda l’andamento delle votazioni parlamentari e l’atteggiamento dei votanti su determinati emendamenti.

Roma, 15 lug. (askanews) - "Fa bene Meloni a considerare un motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, mi pare che si stia facendo una esagerazione sul voto a un emendamento". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Giustiniani, è tornato a parlare del voto di ieri alla Camera sulla legge elettorale. "Al Senato non c'è voto segreto: ognuno ci deve mettere la faccia su quello che vota. Questo vuol dire che nessuno può nascondersi dietro al dito" ha aggiunto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della proiezione di un documentario a Palazzo Giustiniani, tornando a parlare del voto sulla legge elettorale di ieri alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L.elettorale, La Russa: bene Meloni a riflessione su voti mancati

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