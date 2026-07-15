A Montecitorio, l’emendamento che avrebbe introdotto le preferenze nella legge elettorale è stato respinto, lasciando in vigore il sistema con il solo capolista. La riforma non è stata bocciata nel suo complesso, ma questa modifica chiave è stata bloccata. La decisione mantiene inalterati i meccanismi di nomina e privilegio per i candidati in lista. La votazione ha evidenziato una maggioranza contraria all’introduzione di preferenze, mantenendo sostanzialmente gli stessi equilibri di potere.

Roma, 15 lug – A Montecitorio non è stata bocciata l’intera riforma elettorale. È successo qualcosa di politicamente più rivelatore: è stato respinto l’emendamento che avrebbe introdotto le preferenze, lasciando bloccato soltanto il capolista. Il risultato è stato di 188 contrari contro 187 favorevoli, a scrutinio segreto richiesto dalle opposizioni. Dai banchi del centrosinistra sono partiti applausi, abbracci e cori di «dimissioni» ed «elezioni». Una festa da curva per aver impedito agli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti. Non tutta la Legge elettorale, ma il suo elemento più democratico. Da oggi, quindi, è possibile misurare quanta sostanza democratica rimanga dentro un sistema nel quale una parte decisiva del personale parlamentare viene selezionata dall’alto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Legge elettorale, la “palude” salva se stessa: bocciate le preferenze, restano i soliti privilegi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, bocciate le preferenze, passa il voto segreto per 114 emendamenti, opposizioni: "Elezioni subito"La Camera ha approvato il voto segreto su 114 emendamenti, incluso quello finale, respingendo l’uso delle preferenze.

Legge elettorale, Meloni: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze, ha vinto di nuovo la palude. Occasione persa per gli italiani”L’emendamento alla legge elettorale, che avrebbe consentito di barrare fino a tre preferenze sulla stessa lista, è stato respinto con un voto alla...

Temi più discussi: Legge elettorale, Meloni dopo ko su preferenze: ha vinto la palude, serve una riflessione; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, bocciato l’emendamento di FdI sulle preferenze. Ira di Meloni: Vince la palude, serve una riflessione; I franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta, 'vince la palude'.

Legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 franchi tiratori. Esultano le opposizioni. La premier Meloni: Dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare ma ha vinto di nuovo la palude. Serve una rifles x.com

Il capolavoro comico della Riforma Elettorale Meloni: come truccare le urne e farsi pure impallinare in casa reddit

Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la paludePremier: Serve riflessione. Opposizioni occupano banchi del governo e ritirano emendamenti (ad eccezione di quello su fuorisede): basta farsa. Video dei vannacciani sul voto, proteste in Aula. Sch ... rainews.it

Governo Meloni, centrodestra in crisi dopo la rottura sulla legge elettorale: almeno 30 franchi tiratori. Opposizioni: La premier si dimetta: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il voto in cui la maggioranza è andata sotto sulla legge elettorale: dopo la rottura sulle preferenze ... fanpage.it