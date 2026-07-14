Legge elettorale bocciate le preferenze passa il voto segreto per 114 emendamenti opposizioni | Elezioni subito

Notizia in breve

La Camera ha approvato il voto segreto su 114 emendamenti, incluso quello finale, respingendo l’uso delle preferenze. La maggioranza ha respinto la proposta di rendere il voto palese, sostenuta dalla leader di centrodestra. Le opposizioni chiedono di tornare alle elezioni immediatamente. La decisione è stata presa con il voto favorevole di 114 deputati e contrario di altri. Non sono stati indicati dettagli sui singoli interventi o motivazioni aggiuntive.