Legge elettorale bocciate le preferenze passa il voto segreto per 114 emendamenti opposizioni | Elezioni subito
La Camera ha approvato il voto segreto su 114 emendamenti, incluso quello finale, respingendo l’uso delle preferenze. La maggioranza ha respinto la proposta di rendere il voto palese, sostenuta dalla leader di centrodestra. Le opposizioni chiedono di tornare alle elezioni immediatamente. La decisione è stata presa con il voto favorevole di 114 deputati e contrario di altri. Non sono stati indicati dettagli sui singoli interventi o motivazioni aggiuntive.
La Camera autorizza il voto segreto su 114 votazioni, compreso il finale. Respinto il tentativo di Meloni di imporre un voto palese per responsabilizzare i deputati. Le preferenze nelle liste elettorali sono state bocciate per un voto, sconfitta del governo La seduta pomeridiana alla Camera h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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