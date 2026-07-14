L’emendamento alla legge elettorale, che avrebbe consentito di barrare fino a tre preferenze sulla stessa lista, è stato respinto con un voto alla Camera. La proposta, sostenuta da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, mirava a reintrodurre le preferenze, ma è stata bocciata. La Commissione ha deciso di non includere questa modifica nel testo attuale, che prevede il sistema del capolista bloccato.

L’Aula della Camera ha bocciato per un voto l’emendamento di Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì. Il voto è stato accolto dai boati delle opposizioni e dai cori: “Elezioni”. “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude”, ha commentato Giorgia Meloni l’esito della votazione dai suoi canali social. Meloni: “ Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci”. “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, Meloni: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze, ha vinto di nuovo la palude. Occasione persa per gli italiani”

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