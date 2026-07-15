L’emendamento sui criteri di preferenza e sulla presenza di almeno il 50% di donne nelle liste premio è stato respinto con scrutinio segreto. La proposta, presentata dai deputati di Futuro Nazionale, non è passata, e né il relatore né il governo hanno sostenuto la sua approvazione. La votazione si è svolta in aula senza interventi pubblici a favore o contro.

E’ stato bocciato, con scrutinio segreto, l’ultimo emendamento rimasto sulle preferenze, a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all’Aula. I voti contrari sono 233, i favorevoli 139. I gruppi del campo largo avevano annunciato, per voce del dem Fornaro, il voto contrario. La maggioranza ha bocciato, con 223 voti contrari e 142 favorevoli, l’emendamento a prima firma Bonetti di Azione presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni. Nel testo della riforma targato centrodestra, si dispone che le liste circoscrizionali a livello nazionale devono rispettare la proporzione di genere di 60 e 40. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Legge elettorale: bocciato emendamento dei Vannacciani sulle preferenze e sul 50% delle donne in liste premio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze – La direttaLa seduta della Camera sulla legge elettorale è ripresa questa mattina, mercoledì 15 luglio.

Legge elettorale, bocciato emendamento sulle preferenze: il boato delle opposizioni alla CameraLa Camera ha respinto di un solo voto un emendamento alla legge elettorale proposto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc.

Temi più discussi: Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Legge elettorale, bocciato emendamento preferenze: franchi tiratori decisivi, chi ha votato contro?.

Legge elettorale, riprende l'esame alla Camera: bocciato l'emendamento di Vannacci, resta il nodo preferenze x.com

Legge elettorale, bocciato l'emendamento della maggioranza. Meloni: Ha vinto la palude reddit

Legge elettorale, riprende l'esame alla Camera: bocciato l'emendamento di Vannacci, resta il nodo preferenzeDopo la sconfitta della maggioranza sulla reintroduzione delle preferenze si analizzano gli altri emendamenti, mentre le opposizioni continuano ad attaccare il governo ... tg.la7.it

Legge elettorale: Ciriani: 'Il governo non si ferma'. In Aula bocciato l'emendamento dei vannacciani, ma sono 130 i sìIl ministro dei Rapporti con il Parlamento risponde sulla posizione dell'esecutivo dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Il relatore cambia parere su due emendame ... ansa.it