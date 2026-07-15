Alla Camera, sono proseguiti i lavori sulla legge elettorale. Dopo la bocciatura dell’emendamento della maggioranza, che ha segnato una sconfitta per il governo, è stato respinto anche con scrutinio segreto l’ultimo testo sulle preferenze, proposto dai deputati di Futuro Nazionale. La decisione ha concluso l’esame di questa proposta, lasciando il dibattito ancora aperto su alcuni punti chiave della legge.

Continuano alla Camera i lavori sulla legge elettorale. Dopo la bocciatura dell’emendamento promosso dalla maggioranza, che ha rappresentato una grave sconfitta per Giorgia Meloni, è arrivato anche il semaforo rosso – sempre con scrutinio segreto – per l’ultimo testo rimasto sulle preferenze, firmato dai deputati di Futuro Nazionale. I voti contrari sono 233, mentre quelli favorevoli 139. Dopo il voto, i vannacciani di Montecitorio hanno esposto in segno di protesta cartelloni con slogan come: «Partiti padroni? No! Cittadini sovrani» e «Io voto, io scelgo!». LEGGI ANCHE: Qual è il vero senso del ko del governo sulla legge elettorale Le opposizioni: «Svelata una nuova minoranza di governo Fn-FdI». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Legge elettorale, bocciato anche l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze

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