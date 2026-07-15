Dopo la bocciatura in aula, il governo ha deciso di proseguire con la legge elettorale, annunciando una modifica sulle preferenze. L’esecutivo ha confermato l’intenzione di andare avanti senza cambiare strategia. L’opposizione ha festeggiato pubblicamente, chiedendo a gran voce nuove elezioni, e ha commentato l’esito come un segnale che ora spetta a loro. La discussione sulla legge elettorale continua, con le parti che mantengono posizioni opposte.

All’indomani della bocciatura in aula, il governo Meloni sceglie la linea del “ tiriamo dritto ”. L’opposizione ha intanto festeggiato in maniera evidente, reclamando un forte “ora tocca a noi”, sulla scia di una generale richiesta di ritorno alle urne. Saranno dunque elezioni anticipate? Ecco lo scenario dopo il duro colpo incassato da Meloni e dalla sua maggioranza, che si è vista respinta per 188 contrati contro 187 favorevoli. Il Governo si è di fatto arenato nelle sabbie del voto segreto, che ha permesso ad alcuni di remare contro. Una battuta d’arresto pesante, che apre diversi scenari politici e non è priva di riflessi sul piano economico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Legge elettorale, il governo va avanti dopo la bocciatura: la nuova mossa sulle preferenze

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LEGGE ELETTORALE: MELONI ACCELERA. COSTITUZIONALISTI CONTRARI

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