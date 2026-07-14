Il governo è stato battuto alla Camera sulla legge elettorale, con una differenza di un voto. I franchi tiratori hanno respinto, con voto segreto, un emendamento che prevedeva l’introduzione di listini con capilista bloccati e preferenze per gli altri candidati. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del premier, mentre lei ha dichiarato di voler riflettere prima di proseguire. La maggioranza è stata sconfitta sull’emendamento presentato da un esponente di partito di maggioranza.

I franchi tiratori hanno mandato la maggioranza sotto alla Camera sulla legge elettorale. L'Aula ha respinto, con voto segreto, l'emendamento a prima firma Galeazzo Bignami (Fdi), che prevedeva l'introduzione di listini con capilista bloccati e gli altri candidati eletti attraverso le preferenze. I voti favorevoli sono stati 187, quelli contrari 188: un solo voto ha fatto la differenza, ma il novero dei franchi tiratori all'interno del centrodestra dovrebbe aggirarsi sulla quarantina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Legge elettorale: governo battuto sulle preferenze. Per un voto. Opposizioni: “Meloni al Colle”. Lei: “Riflettiamo e andiamo avanti”

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