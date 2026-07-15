Legge elettorale | governo affossato in Aula

In aula, la maggioranza ha perso un emendamento di FdI riguardante le preferenze, con una differenza di un voto. Questa sconfitta mette in discussione l’intera riforma della legge elettorale, nota come Bocciatellum. La votazione si è conclusa con il fronte governativo che non è riuscito a superare il limite richiesto per approvare l’emendamento. La sconfitta ha causato il fallimento del provvedimento in quella fase del procedimento legislativo.

Bocciatellum La maggioranza si schianta sull’emendamento di FdI sulle preferenze, sconfitta per un voto. Ora a rischio è tutta la riforma elettorale Bocciatellum La maggioranza si schianta sull’emendamento di FdI sulle preferenze, sconfitta per un voto. Ora a rischio è tutta la riforma elettorale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Non ne servivano dieci o venti, ne bastava uno. Perché poi si ricorda l’esito: accolto o respinto. Sono passate da poco le 19 quando il tabellone della Camera si accende per il responso: l’emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc per reintrodurre le preferenze non passa. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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