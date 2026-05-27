Il governo ha annunciato che la nuova legge elettorale sarà discussa in aula il 26 giugno. Le opposizioni criticano questa decisione, mentre i vertici della maggioranza continuano a spingere per rispettare questa scadenza. La volontà di approvare il testo entro la fine del mese rimane l’unico elemento certo, nonostante le divergenze tra le forze politiche coinvolte. La discussione si concentra sulla tempistica e sulla modalità di approvazione del provvedimento.

In queste capriole di vertici di maggioranza sullalegge elettorale, l’unica certezza è sempre stata una e soltanto una: la volontà del centrodestra di portare il nuovo testo in Aula entro la fine di giugno. Detto fatto con uno sprint da meningi spremute impresso da Palazzo Chigi. Ebbene, croce rossa in calendario sul prossimo26 giugno, quando laproposta arriverà alla Camera per la discussione generale, su decisione dei capigruppo di Montecitorio, su proposta della maggioranza e nonostante le proteste con forconi dell’opposizione. Nel corso della capigruppo, infatti, il dibattito è stato anche acceso, con le opposizioni che che accusavano governo e maggioranza di procedere a colpi di“forzature inaccettabili“, con il solo obiettivo di “avere poi i tempi contingentati per l’esame in Aula nel mese di luglio“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, slancio del governo: in aula il 26 giugno. E’ polemica opposizioni

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