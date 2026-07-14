Governo battuto in aula sulla legge elettorale l’opposizione esulta | Meloni a casa elezioni subito
Il voto segreto sulla proposta di reintrodurre le preferenze nella legge elettorale si è concluso con 187 sì e 188 no. La decisione ha portato alla sconfitta del governo in aula, con l’opposizione che ha esultato, chiedendo elezioni immediate. I parlamentari di sinistra hanno scandito “elezioni” durante le dichiarazioni di voto. Il risultato ha interrotto la discussione sulla riforma, che prevedeva modifiche alla legge elettorale già in discussione.
Roma – «E-le-zio-ni. E-le-zio-ni.», scandisce la sinistra dell’emiciclo di Montecitorio. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha appena comunicato il risultato del voto segreto sull’emendamento di Fratelli d’Italia per reintrodurre le preferenze nella riforma elettorale targata Giorgia Meloni: «187 sì, 188 no. La Camera respinge». E il clima già incandescente, mitigato solo dai condizionatori di Montecitorio, deflagra in un susseguirsi dichiarazioni per chiedere che la premier prenda atto del voto parlamentare e si rechi al Quirinale per rimettere il mandato. Salvo che non si trattava di un voto di fiducia col pallottoliere, come quello... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Si parla di: PREFERENZE, GOVERNO BATTUTO ALLA CAMERA.
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