Governo battuto in aula sulla legge elettorale l’opposizione esulta | Meloni a casa elezioni subito

Notizia in breve

Il voto segreto sulla proposta di reintrodurre le preferenze nella legge elettorale si è concluso con 187 sì e 188 no. La decisione ha portato alla sconfitta del governo in aula, con l’opposizione che ha esultato, chiedendo elezioni immediate. I parlamentari di sinistra hanno scandito “elezioni” durante le dichiarazioni di voto. Il risultato ha interrotto la discussione sulla riforma, che prevedeva modifiche alla legge elettorale già in discussione.