Il centrodestra cerca di chiudere la crisi sulla legge elettorale, con Fratelli d’Italia che assicura: “Nessuna crisi”. Donzelli annuncia che la riforma rimane invariata e che si proverà a reintrodurre le preferenze. Un voto di autoconservazione ha segnato l’esito, secondo Gemmato, sottosegretario del ministero della Salute in quota FdI, che ha aggiunto: “Alla fine si è perso di un voto”.

“Un voto fisiologico di autoconservazione ma poi alla fine si è perso di un voto”. Questa la sintesi trovata da Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Saluta in quota Fratelli d’Italia. Gemmato evita accuratamente di parlare dei voti mancanti all’interno del centrodestra e si limita a minimizzare. “Nessuna crisi nella maggioranza”. Anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia e che per il partito guidato da Giorgia Meloni ha seguito il dossier del ‘Melonellum’, non fa drammi. “Giorgia meloni ha detto che alla fine dell’iter alla Camera della legge elettorale ci confronteremo e cercheremo di capire cosa è successo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, FdI vuole chiudere il caso del caos nel centrodestra: “Nessuna crisi”. Donzelli: “La riforma rimane questa, le preferenze proveremo a reintrodurle”

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