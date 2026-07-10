Donzelli e il nodo preferenze nella legge elettorale | Lavoriamo a emendamento di tutto il centrodestra E sfida le opposizioni | Non chiedano il voto segreto e poi vediamo
Giovanni Donzelli ha annunciato che il centrodestra sta lavorando a un emendamento sulla legge elettorale riguardante le preferenze. Ha aggiunto che i dettagli, come il momento e la modalità, saranno decisi successivamente. Inoltre, ha invitato le opposizioni a non chiedere il voto segreto e ha commentato che si vedrà come reagiranno. La proposta riguarda un intervento condiviso tra i partiti della coalizione.
“Io dico che ci sarà un emendamento sulle preferenze, vedremo come, quando perché e fatto come”. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, nel corso di “Piazza Italia. Riscatto Capitale: le sfide della città reale”, manifestazione di Fratelli d’Italia Roma. L’obiettivo – annuncia dal palco Donzelli – è quello di giungere ad emendamento alle preferenze che sia sostenuto da tutto il centrodestra ”. Poi la sfida alle opposizioni. “Io sfido Pd, M5s, Avs, Italia Viva, Calenda, tutti coloro che stanno dicendo in questo momento ‘vergogna il centrodestra che non vuole le preferenze’ a entrare in Aula e non chiedere il voto segreto e vediamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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LaPresse. . Giovanni Donzelli (FdI) sul nodo Vannacci: In politica non ci sono nemici, ma chi vota contro il governo Meloni non è un alleato. Ha votato sei volte contro la fiducia. A volte penso che su alcune cose abbia ragione, poi lo vedo votare contro il primo facebook