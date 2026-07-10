Donzelli e il nodo preferenze nella legge elettorale | Lavoriamo a emendamento di tutto il centrodestra E sfida le opposizioni | Non chiedano il voto segreto e poi vediamo

Notizia in breve

Giovanni Donzelli ha annunciato che il centrodestra sta lavorando a un emendamento sulla legge elettorale riguardante le preferenze. Ha aggiunto che i dettagli, come il momento e la modalità, saranno decisi successivamente. Inoltre, ha invitato le opposizioni a non chiedere il voto segreto e ha commentato che si vedrà come reagiranno. La proposta riguarda un intervento condiviso tra i partiti della coalizione.