In Parlamento, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il partito vota senza pregiudizi su proposte provenienti anche dalle opposizioni, se le ritiene utili per gli italiani. Ha specificato che non ci sono motivi per rifiutare un’idea solo perché arriva da un altro gruppo politico. La discussione riguarda la legge elettorale e le alleanze tra partiti.

“Fratelli d’Italia vota con Futuro Nazionale? FdI da quando siamo in parlamento vota qualsiasi cosa che ritiene utile per gli italiani. Non abbiamo motivo di non votare una cosa perché la propongono le opposizioni. Se fosse rimasto l’emendamento del centrosinistra lo avremmo votato. Lo hanno ritirato. Dopo aver fatto polemica per tanti mesi”, così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli fuori da Montecitorio sul voto di questa mattina all’emendamento Ziello (Futuro Nazionale) sulle preferenze nella legge elettorale che ha visto il partito di Vannacci votare a favore assieme a quello di Meloni. Contrarie oltre alle opposizioni Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Donzelli: “Fdi assieme a FN? Votiamo ciò che riteniamo utile per italiani”

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Donzelli (Fdi) sull'emendamento Ziello: Votiamo ciò che è utile per gli italiani

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