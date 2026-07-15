Legge elettorale cosa succede ora? Elezioni anticipate voto bis sulle preferenze rinuncia al provvedimento | tutti gli scenari

In aula, la maggioranza ha subito una sconfitta di un voto sulla legge elettorale, con le opposizioni che hanno esultato. Dopo questa battuta d’arresto, si considerano tre possibili sviluppi: la convocazione di elezioni anticipate, un secondo voto sulle preferenze o la rinuncia al provvedimento. La decisione finale dipenderà dall’andamento dei prossimi passaggi parlamentari e dalle valutazioni delle forze politiche coinvolte.

Il voto in aula, la maggioranza che va sotto di un voto, le opposizioni che esultano come se avessero vinto la Champions League. E adesso, dopo la sconfitta subita da Giorgia Meloni (la prima parlamentare, in quasi quattro anni di governo), tutti qui a chiedersi: ma che succede adesso? Tre scenari possibili, più o meno realizzabili. Partiamo da quello più clamoroso, il voto anticipato. Elezioni in autunno Dopo il referendum sulla Giustizia perso a marzo, nonostante qualcuno glielo avesse consigliato, Meloni non ha mai pensato seriamente di interrompere prima la legislatura. Troppo forte il richiamo alla stabilià, alla durata dell'esecutivo, alla narrazione secondo cui su quel voto hanno influiti fattori "esogeni" al governo e alla giustizia, come il posizionamento su Trump e Netanyahu, le piazze pro-Gaza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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