Legge elettorale Ciriani Priorità è approvarla andiamo avanti

Notizia in breve

Il Parlamento sta lavorando sulla legge elettorale. Il presidente della commissione ha affermato che la priorità è approvarla e che si continuerà a lavorare. Ha ricordato che le preferenze rappresentano una novità e un modo di ascoltare i cittadini. Ha anche detto che hanno perso per un voto e che, se le preferenze verranno eliminate, i cittadini sapranno a chi rivolgersi per ringraziarli.