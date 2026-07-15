Legge elettorale Ciriani Priorità è approvarla andiamo avanti
Il Parlamento sta lavorando sulla legge elettorale. Il presidente della commissione ha affermato che la priorità è approvarla e che si continuerà a lavorare. Ha ricordato che le preferenze rappresentano una novità e un modo di ascoltare i cittadini. Ha anche detto che hanno perso per un voto e che, se le preferenze verranno eliminate, i cittadini sapranno a chi rivolgersi per ringraziarli.
ROMA (ITALPRESS) – “Le preferenze erano un elemento di novità e di ascolto dei cittadini. Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo perso per un voto, se i cittadini non potranno esprimere la preferenza sanno chi ringraziare. Sono mancati 20-25 voti, che si sono espressi in modo contrario all'indicazione della maggioranza. Hanno tradito le promesse elettorali”. Così Luca Ciriani, ministro per Rapporti con il Parlamento, ai microfoni di Sky Tg24. Sulla tempistica di approvazione della legge elettorale “si prevedeva il voto finale alla Camera entro domani sera, ora vedremo come andrà – spiega Ciriani -. La legge elettorale andrà al Senato senza le preferenze, è un peccato, ma l'altra Camera può correggere la norma, al Senato non c'è il voto segreto, ma ne parleremo a suo tempo, un passo alla volta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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