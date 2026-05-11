Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale | Determinati ad andare avanti L’appello di 126 costituzionalisti | Forte preoccupazione

Il governo guidato dal presidente del consiglio ha annunciato l’intenzione di portare avanti con decisione la riforma della legge elettorale, dichiarando di essere “determinato” a procedere. Nel frattempo, un gruppo di 126 costituzionalisti ha espresso una forte preoccupazione riguardo al percorso intrapreso, chiedendo attenzione e cautela nel processo di modifica del sistema elettorale. La discussione si concentra sulla volontà politica di cambiare le regole del voto, nonostante le critiche ufficiali.

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La coalizione di centrodestra è “ determinata ” a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale. Lo fanno sapere fonti della maggioranza al termine del vertice di Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Il governo accelera sulla riforma e si dice pronto ad avviare un tavolo con le opposizioni. Al centro c’è il testo frutto di un accordo interno: proporzionale puro con un maxi premio di maggioranza allo schieramento che supera il 40 per cento. Tutto questo mentre 126 costituzionalisti hanno firmato un appello esprimendo “forte preoccupazione” per le “rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale” presenti nella riforma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale: “Determinati ad andare avanti”. L’appello di 126 costituzionalisti: “Forte preoccupazione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Meloni accelera nervosamente sulla legge elettorale per paura di perdere il referendum Meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenanoIl braccio di ferro interno alla maggioranza, che si protrae su ogni dossier dall’inizio della legislatura, si ripresenta sulla legge elettorale. Argomenti più discussi: Sgomberi, il governo accelera: Difendiamo i cittadini onesti; Riforma elettorale, la maggioranza accelera sullo Stabilicum: confronto tra Meloni, Salvini e Tajani; Nuova legge elettorale, il Governo accelera: obiettivo primo sì entro l’estate; Il Governo accelera sugli sfratti: nuova ingiunzione per il rilascio e stretta sui tempi. Il governo accelera sul nucleare. Durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, il tema energetico è stato uno dei punti centrali all'ordine del giorno. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e x.com L’Italia difende Israele dai tentativi dell’Ue di imporre sanzioni: il ministro di Netanyahu soddisfatto della linea del governo Meloni - reddit.com reddit Sgomberi, il governo accelera: «Difendiamo i cittadini onesti»«Per troppo tempo chi affittava è rimasto senza tutele». La premier rivendica la stretta su occupazioni e morosità, con procedure più rapide per il recupero degli immobili ... avvenire.it