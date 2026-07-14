Legge elettorale Tajani | Il voto un incidente di percorso si va avanti

Il voto alla Camera dei Deputati è stato definito un incidente di percorso da un rappresentante del governo, che ha dichiarato che non era un tema centrale e che non riguardava la fiducia all’esecutivo. Si è aggiunto che si procederà comunque con le attività legislative, anche se si riconosce che l’episodio non era previsto. Il commento si inserisce nel contesto delle discussioni sulla legge elettorale, senza ulteriori dettagli sul risultato del voto o sulle conseguenze immediate.

ROMA – Il voto alla Camera dei Deputati “è stato un incidente di percorso, non sarebbe dovuto accadere, bisognerà riflettere. Non era un tema fondamentale, non era la fiducia al governo. Si va avanti”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (foto), commentando il voto sugli emendamenti oggi alla Camera, a margine della festa della Repubblica francese a palazzo Farnese a Roma. Il tema era la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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