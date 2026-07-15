Il presidente del Senato ha commentato le accuse rivolte a Forza Italia, affermando che i membri del partito sanno leggere anche nei voti segreti. Nel frattempo, il presidente della regione ha dichiarato che in caso di errori simili a quelli attribuiti a Zingaretti, il centrodestra avrebbe reagito diversamente. Nessuna altra informazione è stata fornita sui lavori del Comitato di alto livello o sulle consultazioni studentesche.

Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 "Le accuse a Forza Italia? Come fanno a leggere il voto segreto? Assurdo accusare Forza Italia", lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Legge elettorale, Casellati: Accuse a Forza Italia Sanno anche leggere il voto segreto

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