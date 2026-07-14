Legge elettorale governo battuto per un voto alla Camera sulle preferenze | caccia ai franchi tiratori

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un solo voto di scarto ha fatto cadere la maggioranza alla Camera sull’emendamento del centrodestra alla legge elettorale, che prevedeva l’introduzione delle preferenze. La votazione si è conclusa con il governo battuto, alimentando le tensioni tra i partiti coinvolti. La Camera ha deciso con 161 voti favorevoli, 160 contrari e un’astensione. La discussione sul tema continuerà nelle prossime sedute.

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Un solo voto basta a mandare sotto la maggioranza alla Camera sull’emendamento del centrodestra alla legge elettorale che introduceva le preferenze. Lo scrutinio segreto si conclude con 188 voti contrari e 187 favorevoli, facendo emergere una frattura all’interno della coalizione di governo nonostante, poche ore prima, fossero arrivate rassicurazioni da Forza Italia, Lega e dall’area vicina a Roberto Vannacci. Secondo le prime stime, alla maggioranza sarebbero mancati tra i 30 e i 40 voti. L’esultanza delle opposizioni e l’attacco a Meloni. Alla proclamazione del risultato, l’Aula esplode nell’esultanza delle opposizioni. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, invita la presidente del Consiglio ad aprire la crisi di governo: «Ora che siete andati sotto vi rimane un’unica cosa da fare: andare a casa». 🔗 Leggi su Lapresse.it

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