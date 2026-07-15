Legge elettorale bocciata Elly Schlein tuona contro Giorgia Meloni | Avete fallito andate a casa

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La legge elettorale è stata bocciata in Parlamento, scatenando le critiche della segretaria del Partito Democratico. Durante la discussione alla Camera, ha accusato la premier di aver fallito, invitandola a dimettersi. La bocciatura riguarda un emendamento sulle preferenze, che è stato respinto. La segretaria ha definito il voto come una risposta all’arroganza dell’attuale governo. Nessun altro dettaglio sui motivi della bocciatura o sulle reazioni di altri esponenti politici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La segretaria del Pd attacca la premier alla Camera dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze: "È un voto contro l’arroganza". 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.

legge elettorale bocciata elly schlein tuona contro giorgia meloni avete fallito andate a casa
© Virgilio.it - Legge elettorale bocciata, Elly Schlein tuona contro Giorgia Meloni: "Avete fallito, andate a casa"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, Conte: “Siete andati sotto, avete sfiduciato Meloni. Ora aprite la crisi di governo e andate a casa”Giuseppe Conte ha dichiarato in aula che il governo è stato sfiduciato, riferendosi alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze.

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e suona la carica per le elezioni cavalcando i sondaggi: "Ha fallito"Elly Schlein ha affrontato pubblicamente Giorgia Meloni, criticando le sue politiche e le iniziative del governo.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, la Camera boccia l'emendamento della maggioranza sulle preferenze; Legge elettorale, no a preferenze: scrutinio segreto, maggioranza sotto per un voto. Fermata l’arroganza della Meloni.; Legge elettorale: tra dietrofront improvvisi e rischio franchi tiratori.

elly schlein legge elettorale bocciata ellyLegge elettorale, cos'è successo: il voto segreto, i franchi tiratori e la sconfitta della maggioranzaLa Camera respinge la proposta del centrodestra sulla legge elettorale: Meloni accusa la palude, le opposizioni chiedono dimissioni e il caso dei franchi tiratori scuote la maggioranza. notizie.it

elly schlein legge elettorale bocciata ellyGoverno Meloni, centrodestra in crisi dopo la rottura sulla legge elettorale: almeno 30 franchi tiratori. Schlein: Vadano a casa: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il voto in cui la maggioranza è andata sotto sulla legge elettorale: dopo la rottura sulle preferenze ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web