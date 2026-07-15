La legge elettorale è stata bocciata in Parlamento, scatenando le critiche della segretaria del Partito Democratico. Durante la discussione alla Camera, ha accusato la premier di aver fallito, invitandola a dimettersi. La bocciatura riguarda un emendamento sulle preferenze, che è stato respinto. La segretaria ha definito il voto come una risposta all’arroganza dell’attuale governo. Nessun altro dettaglio sui motivi della bocciatura o sulle reazioni di altri esponenti politici.

La segretaria del Pd attacca la premier alla Camera dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze: "È un voto contro l’arroganza". 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Legge elettorale bocciata, Elly Schlein tuona contro Giorgia Meloni: "Avete fallito, andate a casa"

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