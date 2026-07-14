Giuseppe Conte ha dichiarato in aula che il governo è stato sfiduciato, riferendosi alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze. Ha invitato a riconoscere le responsabilità e ha chiesto di aprire la crisi di governo, sostenendo che chi ha votato contro ha sfiduciato il premier e dovrebbe andarsene. La discussione si è concentrata sulla legge elettorale e sulle conseguenze della votazione.

“Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni”. Così Giuseppe Conte in Aula dopo la bocciatura dell’emendamento di Bignami sulle preferenze. “Dopo quattro anni, il governo” vuole “cambiare le regole del gioco elettorale con un accrocco di legge che è una vergogna già a pensarla”, con il “il tentativo proditorio di FdI e di Meloni di prendere in giro gli italiani con un finto emendamento sulle preferenze “, ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle. “Meloni ha lanciato poco fa una sfida a metterci la faccia, ce l’avete messa, siete andati sotto e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio”. Conte ha quindi chiesto di “aprire la crisi di governo e andare a casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Conte: “Siete andati sotto, avete sfiduciato Meloni. Ora aprite la crisi di governo e andate a casa”

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