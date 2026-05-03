Elly Schlein ha affrontato pubblicamente Giorgia Meloni, criticando le sue politiche e le iniziative del governo. La leader del Partito Democratico si è espressa in un intervento in cui ha sottolineato i risultati ottenuti, o meglio mancati, del governo attuale. In vista delle prossime elezioni, Schlein ha dichiarato di voler capitalizzare i sondaggi favorevoli e ha auspicato un cambiamento politico. La tensione tra i due fronti si è fatta più evidente in questi giorni.

Elly Schlein va all’attacco di Giorgia Meloni e tira la volata verso il traguardo delle politiche. Mentre la presidente del Consiglio celebra il raggiungimento del secondo posto tra i governi più longevi della Repubblica, la segretaria del Pd le lancia il guanto di sfida cavalcando i sondaggi che registrerebbero il sorpasso del campo largo sul governo nelle intenzioni di voto. L’attacco a Giorgia Meloni In un’intervista a Repubblica, Schlein ha stroncato il post pubblicato sui social da Meloni, con cui la premier ha rivendicato i risultati della legislatura e del traguardo di secondo governo più longavo nella storia dell’Italia repubblicana. “Non capisco cosa ci sia da festeggiare – è la stoccata della segretaria Pd – Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e suona la carica per le elezioni cavalcando i sondaggi: "Ha fallito"

Elly Schlein - Giorgia Meloni ha cambiato idea anche stavolta (15.12.25)

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