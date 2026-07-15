Il Parlamento ha approvato la parte centrale della legge elettorale, includendo l’indicazione del premier. La maggioranza ha superato il voto sull’emendamento che introduce le preferenze, una proposta contestata dalle opposizioni. Le opposizioni avevano espresso entusiasmo per la bocciatura, ma questa si è rivelata effimera. Le proteste e le richieste di voto anticipato sono state respinte, lasciando il quadro legislativo invariato.

Un castello di sabbia, venuto giù alla prima brezza. L’euforia da stadio delle opposizioni alla bocciatura dell’emendamento che introduce le preferenze, e le urla sguaiate per il voto anticipato si schiantano davanti alla realtà. Le votazioni sulla legge elettorale in Aula a Montecitorio proseguono come da calendario. E filano lisce. Approvato l’articolo 1, cardine della riforma, con l’indicazione del premier sulla scheda. Il cuore della riforma elettorale passa con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Sì al sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, avanti tutta. Via libera al cuore della riforma con l’indicazione del premier. Day after da incubo per le sinistre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2027 Elections and Party Primaries: What the Courts Verdict Means ~ IMD ~ 22 MAY 2026

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, via libera all'emendamento che introduce l'indicazione del premierAlla Camera dei deputati, l'emendamento che richiede l’indicazione del premier nella legge elettorale è stato approvato.

Dal premio di maggioranza all'indicazione del premier, cosa prevede il cuore della legge elettorale all'esame della CameraLa Camera ha approvato con 208 voti favorevoli, 143 contrari e tre astenuti l’articolo 1 della nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze; Legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta: 'Vince la palude'; Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni.

++ Legge elettorale, lavori in aula Camera andranno avanti al massimo entro 23 stasera, voto finale sul testo atteso nella mattinata di domani. x.com

Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avantiVia libera dell'Aula della Camera all'articolo 1 della riforma della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 i no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta, di fatto, del cuo ... msn.com

Legge elettorale, alla Camera via libera all'articolo 1, cuore della riforma. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: 'Governo va avanti'. Voto entro venerdì. LIVE ... tg24.sky.it