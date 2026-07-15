Alla Camera dei deputati, l'emendamento che richiede l’indicazione del premier nella legge elettorale è stato approvato. È stato bocciato invece l’emendamento sui voti di preferenza, con 233 voti contrari e 139 favorevoli, in un voto a scrutinio segreto. La discussione sulla legge elettorale prosegue con questa novità approvata.

Nuova giornata alla Camera dei deputati con al centro la legge elettorale. È stato bocciato l'emendamento dei vannacciani sulle preferenze. L'esito del voto, a scrutinio segreto, è stato di 233 no e 139 sì. Ha votato a favore Fratelli d'Italia, che in aula ha dato indicazione di andare a votare sì. Per cui, a conti fatti, sono mancati voti a favore nelle fila di Lega e Forza Italia. C'è stato invece il via libera, da parte dell'Aula della Camera, a scrutinio segreto, con 229 sì, 139 no ed un astenuto, all'emendamento al testo di riforma della legge elettorale, presentato da Fratelli d'Italia, a prima firma del capogruppo di Fd'I a Montecitorio, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, via libera all'emendamento che introduce l'indicazione del premier

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Legge elettorale, vannacciani si filmano mentre votano per non essere accusati di tradimento

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