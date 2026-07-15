Legge elettorale alla Camera l’applauso bipartisan spezza il caos | tutti in piedi per lei!

Notizia in breve

Durante la discussione sulla legge elettorale alla Camera, i deputati si sono alzati in piedi e hanno applaudito in modo trasversale. L'applauso si è rivolto alla ministra per la Famiglia, che è tornata in aula mentre continuano le ricerche del marito scomparso nel Lago di Vico da più di due settimane. La scena ha interrotto i lavori e ha coinvolto tutti i gruppi politici presenti.