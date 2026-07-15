Legge elettorale alla Camera l’applauso bipartisan spezza il caos | tutti in piedi per lei!
Durante la discussione sulla legge elettorale alla Camera, i deputati si sono alzati in piedi e hanno applaudito in modo trasversale. L'applauso si è rivolto alla ministra per la Famiglia, che è tornata in aula mentre continuano le ricerche del marito scomparso nel Lago di Vico da più di due settimane. La scena ha interrotto i lavori e ha coinvolto tutti i gruppi politici presenti.
Un lungo applauso trasversale ha interrotto i lavori della Camera dei deputati, riunita per il confronto sulla legge elettorale. Il gesto è stato rivolto alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, rientrata a Montecitorio mentre proseguono le ricerche del marito, Luigi Cavallari, scomparso nelle acque del Lago di Vico da oltre due settimane. L’Aula ha voluto manifestare vicinanza alla ministra in una fase segnata dall’attesa e dalla preoccupazione per l’esito delle operazioni di soccorso nel lago della provincia di Viterbo. Camera dei deputati, l’applauso bipartisan per Eugenia Roccella. A prendere la parola per l’Assemblea è stato il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che ha spiegato il valore dell’iniziativa rivolta alla ministra. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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