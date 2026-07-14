Oggi la riforma della legge elettorale viene discussa in aula alla Camera. La maggioranza non si è ancora trovata d’accordo sulle preferenze, mantenendo divisioni evidenti. L’opposizione si prepara a opporsi con decisione, annunciando possibili barricate. La seduta si svolge tra tensioni e confronti tra i vari schieramenti politici. Nessuna decisione definitiva è stata presa durante la giornata.

La riforma della legge elettorale, oggi, in aula alla Camera: maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Opposizione pronta alle barricate. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La legge elettorale arriva alla Camera

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