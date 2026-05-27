La legge elettorale approda alla Camera il 26 giugno
La legge elettorale sarà discussa in Aula alla Camera dei deputati il 26 giugno. La discussione riguarda la fase generale del testo.
La legge elettorale approderà in Aula alla Camera dei deputati per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi di Montecitorio di poterla inserire a giugno nell’ordine del giorno. La calendarizzazione è stata aspramente criticata dalle opposizioni. Riccardo Ricciardi del M5s ha parlato di «prima legge elettorale fatta con comunicati stampa». Così Riccardo Magi, segretario di +Europa: «La trattano come fosse un decreto per poter contingentare i tempi, non è accettabile». Per Chiara Braga del Pd, la calendarizzazione è «l’ ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco». 🔗 Leggi su Lettera43.it
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