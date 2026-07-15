Un giovane di 25 anni, di origine egiziana, è deceduto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Lecce a Villa Convento. Il ragazzo era rimasto ferito sabato scorso, dopo aver perso il controllo del monopattino e caduto. È stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto alcuni giorni dopo. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita.

Un 25enne di origine egiziana, Adham Gouda, è morto nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dov'era stato ricoverato sabato scorso in seguito ad un incidente stradale mentre era a bordo di un monopattino sulla strada provinciale che collega Lecce a Villa Convento. Il 25enne era residente aCampi Salentina ed era un ex ospite del centro di accoglienzadella Fondazione Comunità Emmanuel. Per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, Gouda avrebbe perso il controllo del monopattino cadendo sull'asfalto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato in ospedale in codice rosso. La Fondazione Emmanuel ha deciso di annullare il concerto dell'Alleluya Band in programma stasera nel Centro della Comunità "Le Sorgenti", sulla stessa provinciale dove è avvenuto l'incidente. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Lecce, perde il controllo del monopattino e cade: Adham Gouda muore a 25 anni in ospedale

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