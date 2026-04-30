A bordo di un monopattino perde il controllo e cade | finito in ospedale

Un incidente si è verificato oggi mentre un individuo era alla guida di un monopattino. L’utente ha perso il controllo e è caduto violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, dopo le prime cure, la persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.