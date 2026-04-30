A bordo di un monopattino perde il controllo e cade | finito in ospedale
Un incidente si è verificato oggi mentre un individuo era alla guida di un monopattino. L’utente ha perso il controllo e è caduto violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, dopo le prime cure, la persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Era alla guida di un monopattino quandone ha perso il controllo ede è rovinato violentemente al suolo. Un urto violentissimo che gli ha provocato la frattura del femore.E' la disavventura capitata ad un minorenne a bordo del suo monopattino mentre percorreva via Michelangelo a Santa Maria Capua.🔗 Leggi su Casertanews.it
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