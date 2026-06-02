Perde il controllo della moto cade a terra e muore | aveva 56 anni

Un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lunedì mattina lungo la Strada Statale del Brennero, all’altezza del bivio per Nomi. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo della moto, cadendo violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto prima di poter essere portato in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità.

Ha perso il controllo della moto, è caduto con violenza sull’asfalto ed è morto. È andata così, almeno secondo le prime ricostruzioni, un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 1° giugno lungo la Strada Statale del Brennero, all’altezza del bivio che da Calliano porta a Nomi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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