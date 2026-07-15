Le truppe statunitensi in Iraq lasceranno il paese entro la fine di settembre. Durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, il primo ministro iracheno ha confermato che i militari americani ancora presenti in Iraq partiranno entro quella data. La notizia è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori dettagli o commenti.

Martedì, durante un incontro con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha detto che i militari degli Stati Uniti ancora presenti in Iraq se ne andranno entro la fine di settembre. Fanno parte di un piccolo contingente rimasto nel paese dopo la fine della missione, iniziata nel 2014, per addestrare l’esercito iracheno nella lotta contro l’ISIS, che per anni ha controllato diverse aree del paese. La presenza militare statunitense in Iraq era iniziata nel 2003, quando gli Stati Uniti invasero il paese basandosi sulla falsa convinzione che il regime del dittatore Saddam Hussein disponesse di armi di distruzione di massa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le ultime truppe statunitensi andranno via dall’Iraq entro la fine di settembre

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