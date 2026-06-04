La Camera Usa ordina a Trump di ritirare le truppe dall' Iran ma lui ha un asso nella manica

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che impone al presidente di ritirare le truppe dal conflitto con l’Iran o di ottenere l’approvazione del Congresso prima di proseguire. La decisione si basa su una richiesta di limitare l’uso militare senza consenso parlamentare. Il testo non specifica tempi o modalità di ritiro, ma rappresenta un passo formale contro l’azione unilaterale del presidente. La risoluzione è passata con una maggioranza significativa.

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una risoluzione che ordina al presidente Donald Trump di ritirare le forze statunitensi dal conflitto con l'Iran o di ottenere l'approvazione del Congresso per proseguire con la guerra. Il provvedimento è passato con 215 voti a favore e 208 contrari. 🔗 Leggi su Today.it

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