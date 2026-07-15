Ariete Dopo un risveglio faticoso e svogliato, metabolismo non perfetto, conseguenza della Luna in Cancro, il giorno prende una piega decisamente felice. Il passaggio della Luna in Leone, la congiunzione con Giove e il trigono che forma con Saturno e Nettuno, renderanno la vostra vita piacevole e piena. Sicuri di voi stessi, notevoli risorse di forza e di potenza, potete affrontare e risolvere qualsiasi problema. Giovani e meno giovani, sarete felici in quella casa. Matrimonio in vista. Toro Luna è passata in Leone, quindi un po' nervosa per la vita familiare e il matrimonio, naturalmente anche per le collaborazioni. È importante sapere che le iniziative professionali e finanziarie sono destinate al successo, ma dovete essere più convincenti quando proponete affari, non fate capire che avete fretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di mercoledì 15 luglio: tutti i segni

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