Oroscopo le Stelle di Branko di mercoledì 8 luglio | tutti i segni

Il 8 luglio, la Luna in Toro influenzerà i segni di Ariete, favorendo una revisione delle questioni finanziarie, lavorative e familiari. Dopo un periodo di tensioni, questa posizione lunare porta un momento di gratificazione e di attenzione alle situazioni pratiche. Nessun altro dettaglio o interpretazione viene fornito.

Ariete Dopo il vostro ultimo quarto, che ha messo alla prova noi tutti, oggi siete gratificati dalla Luna in Toro perfetta per rivedere la situazione finanziaria, del vostro lavoro e in famiglia. Dopo settimane di Mercurio instabile, potete finalmente fare un sospiro di sollievo: Venere passa in Vergine, perde un po' le caratteristiche amorose ma diventa una saggia amministratrice delle vostre proprietà. Ciò non impedisce di vivere finalmente un amore estivo e appassionato. Toro Luna di luglio è finalmente nel segno, forma il primo aspetto con Venere che oggi lascia il Leone e inizia un fortunato transito in Vergine. L'estate del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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