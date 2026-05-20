Mercoledì 20 maggio, l’oroscopo di Branko offre le previsioni per tutti i segni zodiacali. Per l’Ariete, si cita l’influenza della luna passata in Cancro. Non vengono riportati altri dettagli specifici per gli altri segni, ma si fa riferimento a una giornata in cui le posizioni astrali influenzano le emozioni e i comportamenti quotidiani. Il testo si concentra sugli aspetti generali dell’astrologia, senza entrare in analisi approfondite o interpretazioni personali.

Ariete Si dice che in primavera i giovani sognano, i vecchi ricordano. Luna passata in Cancro, effettivamente, batte sulla nostalgia, risveglia i ricordi, ma fa ritornare in mente anche le emozioni meravigliose che avete vissuto in amore, vi prepara alle nuove passioni che vivrete con Giove in Leone. Se sarete radiosi, disponibili, aperti, riuscirete ad ottenere parecchio nel lavoro e nelle finanze. Dice Saturno: le cose succedono, ecco, e noi dobbiamo farci i conti. Fuga nella natura. Toro Sarete premiati dalla Luna e Venere in Cancro, segno che è anche la "casa" del vostro patrimonio finanziario. È tutta la stagione che gli influssi del Toro girano intorno agli affari e alla professione, non può essere diversamente con Urano e Giove in aspetto di "cassa continua". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 20 maggio: tutti i segni

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Oroscopo Branko Mercoledì 15 Aprile 2026 – Previsioni COMPLETE Segno per Segno

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