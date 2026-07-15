Le spiagge tra Pozzuoli e Castel Volturno sono piene di rifiuti | oltre 10mila accendini raccolti in 5 anni

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra Pozzuoli e Castel Volturno sono stati raccolti oltre 10.000 accendini sulla spiaggia dal 2021 a maggio 2023. È quanto emerge dall'inventario dell'Associazione Domizia, che ha monitorato i rifiuti nel litorale flegreo-domitio in questo periodo. La quantità di rifiuti, in particolare di accendini, evidenzia una presenza significativa di rifiuti abbandonati sulla spiaggia in questi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questo il bilancio dell'inventario dei rifiuti raccolti, dal 2021 al maggio scorso, dall'Associazione Domizia sulle spiagge del litorale flegreo-domitio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Castel Volturno, oltre 10mila accendini raccolti sulle spiagge

Castel Volturno: indagata intesa tra clan e lidi per rifiuti specialiSu diverse spiagge di Castel Volturno sono stati trovati rifiuti speciali sepolti sotto la sabbia.

Si parla di: Blitz a Mappatella Beach: denunciati i furbetti dell'ombrellone, sequestrate le attrezzature da spiaggia.

castel volturno le spiagge tra pozzuoliAl lido di Castel Volturno, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesiIl caso arriva sulla scrivania del consigliere regionale Francesco Borrelli: 33 euro in tutto per ombrellone, due lettini e il sovrapprezzo per la piccola ... fanpage.it

Castel Volturno, la spiaggia delle caretta carettaPrima località del Mediterraneo occidentale per nidificazioni. Con il 2 giugno parte la stagione balneare, tra vecchi problemi e note positive Questo 2 giugno segna l'inizio della stagione estiva sul ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web