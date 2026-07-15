Le spiagge tra Pozzuoli e Castel Volturno sono piene di rifiuti | oltre 10mila accendini raccolti in 5 anni

Notizia in breve

Tra Pozzuoli e Castel Volturno sono stati raccolti oltre 10.000 accendini sulla spiaggia dal 2021 a maggio 2023. È quanto emerge dall'inventario dell'Associazione Domizia, che ha monitorato i rifiuti nel litorale flegreo-domitio in questo periodo. La quantità di rifiuti, in particolare di accendini, evidenzia una presenza significativa di rifiuti abbandonati sulla spiaggia in questi anni.