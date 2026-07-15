Le spiagge tra Pozzuoli e Castel Volturno sono piene di rifiuti | oltre 10mila accendini raccolti in 5 anni
Tra Pozzuoli e Castel Volturno sono stati raccolti oltre 10.000 accendini sulla spiaggia dal 2021 a maggio 2023. È quanto emerge dall'inventario dell'Associazione Domizia, che ha monitorato i rifiuti nel litorale flegreo-domitio in questo periodo. La quantità di rifiuti, in particolare di accendini, evidenzia una presenza significativa di rifiuti abbandonati sulla spiaggia in questi anni.
Questo il bilancio dell'inventario dei rifiuti raccolti, dal 2021 al maggio scorso, dall'Associazione Domizia sulle spiagge del litorale flegreo-domitio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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