Lo scorso 23 maggio, un’associazione ha contato 10.324 accendini tra i rifiuti raccolti in cinque anni sulle spiagge del litorale domizio, concentrandosi in particolare nel Comune di Castel Volturno e a Pozzuoli. L’inventario riguarda una porzione dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pulizia. La somma si riferisce esclusivamente a accendini, senza includere altri tipi di rifiuti. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di sacchi o sulla quantità complessiva di rifiuti raccolti.

Tempo di lettura: 2 minuti È di esattamente 10.324 accendini il bilancio dell’inventario condotto lo scorso 23 maggio dall’Associazione Domizia su una singola parte dei rifiuti raccolti in cinque anni di attività sulle spiagge del litorale domizio, in particolare nel Comune di Castel Volturno ma anche a Pozzuoli. Dal 2021 costantemente in prima linea nella tutela della flora e della fauna della costa domiziana, i volontari dell’associazione raccolgono rifiuti sulle spiagge libere, che non vengono però smaltiti in quanto confluiscono nel progetto di sensibilizzazione ambientale “Museo del Danno” sostenuto dalla Fondazione Mario Diana. Il 23 maggio sono stati conteggiati gli accendini e catalogati per colore (con una netta maggioranza di quelli azzurri) con il supporto operativo degli scout dell’Agesci Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castel Volturno, oltre 10mila accendini raccolti sulle spiagge

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