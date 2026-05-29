Su diverse spiagge di Castel Volturno sono stati trovati rifiuti speciali sepolti sotto la sabbia. Le indagini hanno portato a un’indagine per un presunto accordo tra gruppi criminali e gestori di lidi. Sono in corso verifiche su chi si occupasse di occultare i materiali e quali soggetti fossero coinvolti nella gestione dei lavori. Le autorità stanno analizzando le modalità di smaltimento e i responsabili.

? Domande chiave Quali lidi nascondono rifiuti speciali sotto la sabbia delle spiagge?. Chi sono i soggetti che gestivano i lavori per conto dei clan?. Come venivano occultati gli scarti industriali durante la manutenzione degli arenili?. Quali rischi ambientali comporta il ritrovamento di rifiuti sotto i parcheggi?.? In Breve Luigi Improta e Luigi Spierto gestivano manutenzioni per lidi come Spiaggia della Pace e L'Oasi.. Ditta Edil Spierto conferiva rifiuti presso impianti Ecoriciclo e New Ecology tra 2021 e 2022.. Luigi Guida gestiva il controllo territoriale tra Flava Beach e Pescopagano per i Bidognetti.. Necessaria bonifica dei terreni sotto i lidi per tutelare la salute tra Flava Beach e Pescopagano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel Volturno: indagata intesa tra clan e lidi per rifiuti speciali

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