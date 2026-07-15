“Se una persona ti mostra chi è, credile”, recita un modo di dire. Eppure, spesso, quando quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, non riusciamo a vederla e tendiamo a essere troppo indulgenti, spiega nel video il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero spingerci a stare lontano da una relazione tossica per il nostro bene. Il problema è che alcuni di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia. Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le red flag che non riusciamo a vedere nei rapporti con gli altri

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Red Flags in New Relationships

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