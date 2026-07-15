Le red flag che non riusciamo a vedere nei rapporti con gli altri
“Se una persona ti mostra chi è, credile”, recita un modo di dire. Eppure, spesso, quando quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, non riusciamo a vederla e tendiamo a essere troppo indulgenti, spiega nel video il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero spingerci a stare lontano da una relazione tossica per il nostro bene. Il problema è che alcuni di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia. Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024). 🔗 Leggi su Internazionale.it
Red Flags in New Relationships
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