Le red flag che non riusciamo a vedere nei rapporti con gli altri

Da internazionale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Se una persona ti mostra chi è, credile”, recita un modo di dire. Eppure, spesso, quando quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, non riusciamo a vederla e tendiamo a essere troppo indulgenti, spiega nel video il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero spingerci a stare lontano da una relazione tossica per il nostro bene. Il problema è che alcuni di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia. Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024). 🔗 Leggi su Internazionale.it

le red flag che non riusciamo a vedere nei rapporti con gli altri
© Internazionale.it - Le red flag che non riusciamo a vedere nei rapporti con gli altri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Red Flags in New Relationships

Video Red Flags in New Relationships

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: Diane Kruger sorprende con le trecce medioevali e gli altri beauty look del terzo red carpet (con i nostri voti)Al Festival di Cannes 2026, l'attrice è apparsa sul terzo red carpet sfoggiando un'acconciatura con trecce ispirate allo stile medievale, che ha...

Festival di Cannes 2026: Diane Kruger sorprende con le trecce «bretzel» in stile medioevale e gli altri beauty look del terzo red carpet (con i nostri voti)Durante il terzo giorno del Festival di Cannes 2026, le celebrity hanno sfoggiato vari look sul red carpet.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web