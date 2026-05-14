Festival di Cannes 2026 | Diane Kruger sorprende con le trecce medioevali e gli altri beauty look del terzo red carpet con i nostri voti
Al Festival di Cannes 2026, l'attrice è apparsa sul terzo red carpet sfoggiando un'acconciatura con trecce ispirate allo stile medievale, che ha attirato l’attenzione. Tra i vari look, alcuni hanno scelto un aspetto più classico da diva, mentre altri hanno puntato su effetti visivi più audaci. La sua acconciatura ha ricordato quella di un personaggio fantasy, con dettagli che richiamano le principesse delle storie di fantasia. La serata ha visto una varietà di stili e interpretazioni di bellezza.
C'è chi punta su un look da diva e chi su effetti speciali, come Diane Kruger che sul red carpet sembra interpretare un personaggio fantasy, con acconciatura degna della principessa Leila di Star Wars. Nella gallery tutti i look più degni di nota della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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