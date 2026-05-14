Festival di Cannes 2026 | Diane Kruger sorprende con le trecce bretzel in stile medioevale e gli altri beauty look del terzo red carpet con i nostri voti

Durante il terzo giorno del Festival di Cannes 2026, le celebrity hanno sfoggiato vari look sul red carpet. Diane Kruger ha attirato l’attenzione con un’acconciatura a treccia “bretzel” in stile medievale, che ricorda i personaggi fantasy. Altri attori e attrici hanno scelto outfit più classici da diva o look più audaci con effetti speciali. Tra le varie scelte di stile, si sono visti anche abiti eleganti, dettagli vistosi e trucco curato, creando un quadro variegato di tendenze e interpretazioni di moda.

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