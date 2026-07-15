Durante il festival Agrofutura, un evento itinerante organizzato dal nostro giornale, si sono svolti incontri tra rappresentanti di istituzioni, imprenditori e operatori del settore del credito. Le tappe si sono concentrate su temi come innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari. L’obiettivo è promuovere nuove strategie per alimentare il futuro, con un focus particolare sulla biodiversità e la tutela delle risorse naturali.

Agrofutura è il festival itinerante, organizzato dal nostro giornale, che racconta l’agricoltura di domani: un percorso di tappe nei territori in cui istituzioni, imprenditori e mondo del credito si confrontano su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari. A Pesaro il festival porta un convegno con ospiti ed esperti del settore. Elena Viganò è ordinaria di economia agraria, alimentare ed estimo rurale, ma anche prorettrice dell’Università di Urbino Carlo Bo. "Per noi un onore partecipare a questo evento. Porterò un contributo sui temi di cui mi occupo", dice, "sulla ricerca e sulla sostenibilità. Sulla ricerca, ci sono delle considerazioni di ordine generale che forse si possono fare in quel contesto, perché riguardano la visione culturale dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le nuove strategie per nutrire il domani: "Biodiversità al centro"

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