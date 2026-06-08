Tumore al seno | nuove strategie per ridurre il rischio di recidiva

Sono state avviate nuove strategie per ridurre il rischio di recidiva del tumore al seno. La valutazione della probabilità di recidiva si basa su parametri clinici e biologici, ma non esiste un metodo univoco di calcolo. La scelta della terapia personalizzata dipende da specifici marker biologici, che aiutano a individuare il trattamento più adeguato per ogni paziente. La ricerca continua a approfondire i fattori che influenzano il rischio di ritorno della malattia.

Come si calcola con precisione la probabilità di una recidiva?. Quali parametri biologici determinano la scelta della terapia personalizzata?. Perché meno della metà delle pazienti si sente informata sul rischio?. Come le Breast Unit migliorano gli esiti rispetto alle cure standard?.? In Breve Sopravvivenza a 5 anni in Italia raggiunge l'86% ma recidiva colpisce 1 donna su 5.. Meno del 45% delle pazienti dichiara di sentirsi pienamente informata sul rischio recidiva.. Rosanna D’Antona e Chiara Gnocchi promuovono alleanza tra clinici, associazioni e sistema sanitario.. Progetto Laudato Medico Young forma giovani specialisti per le Breast Unit territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tumore al seno: parlarne può salvare la vita

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