Il Lyrick di Assisi ha annunciato la stagione teatrale 2026-2027, intitolata “RibaltaMenti”. L’evento si compone di 32 spettacoli che spaziano tra musical, prosa, comicità, danza e concerti, includendo produzioni originali e artisti di rilievo. Il richiamo visivo della campagna promozionale è una capriola di una bambina, simbolo del tema “Ribaltamenti”. La programmazione si propone di offrire un’alternativa alla “gravità” dei tempi attuali attraverso diverse forme di intrattenimento.

Servono ’RibaltaMenti’ contro la “gravità” dei nostri giorni. Con questo titolo evocativo, simboleggiato dalla capriola di una bambina, il Lyrick di Assisi lancia la nuova, travolgente stagione 26-27, con 32 spettacoli tra musical, prosa, comicità, danza, concerti, produzioni originali e grandissimi nomi. "Un cartellone che gioca con i ribaltamenti per guardare la realtà da prospettive inedite e riscoprire nel teatro uno spazio di riflessione ed emozione condivisa" ha spiegato Paolo Cardinali, direttore artistico dell’associazione ZonaFranca che organizza la stagione, presentata ieri a Perugia, in Provincia. Con lui sindaco e vicesindaco di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le meraviglie del Lyrick di Assisi. Teatro, la stagione dei “Ribaltamenti“

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