Durante il fine settimana lungo, molte persone hanno scelto di visitare Assisi, portando a un afflusso di turisti nella zona. Per gestire la concentrazione di visitatori, sono stati introdotti divieti di sosta e di circolazione nel centro storico. Le auto provenienti da determinate aree sono state dirottate verso la zona Lyrick, dove sono stati istituiti punti di raccolta e parcheggio temporaneo. Le autorità hanno adottato queste misure per garantire la sicurezza e il fluido svolgimento delle visite.

Fine settimana ‘lungo’: in tanti hanno scelto Assisi per trascorrere qualche giorno di vacanza, con la città che entra nella settimana del Calendimaggio, offrendo un’immagine unica e particolare, fra bandiere, partaioli indaffarati con le loro divise di colore rosso e blu, grandi attività nelle sedi e nei vicoli di Parte. Ieri, in particolare a metà mattinata, si sono formate code lungo tutti gli accessi al centro storico, con i visitatori dirottati in zona Lyrick, a Santa Maria degli Angeli, per fruire di parcheggio e navette per la città serafica. Visitatori che si sono poi riversati per vie, piazze e monumenti, approfittando anche della bella giornata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, l’invasione dei turisti. Divieti di sosta e circolazione. Le auto dirottate in zona Lyrick

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